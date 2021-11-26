Ирак вывез из Беларуси более 600 мигрантов
Министерству иностранных дел Ирака удалось вернуть домой более 600 своих соотечественников, пытавшихся незаконно попасть в ЕС с территории Беларуси.
Как сообщает китайское информагентство Синьхуа, об этом заявил спикер МИД Ирака Ахмед аль-Сахаф местным СМИ.
"Усилия министерства по добровольной эвакуации мигрантов продолжаются до сих пор в сотрудничестве с Иракскими авиалиниями вернуть из Минска удалось 617 мигрантов", - заявил аль Сахаф.
Отмечается, что большинство эвакуированных были женщинами, детьми и пожилыми людьми.
Ранее в правительстве Ирака заявили, что преследуют цель добровольно вернуть из Беларуси всех своих мигрантов.
Напомним: в этом месяце Ирак прекратил прямое авиационное сообщение с Беларусью, чтобы уберечь своих граждан от торговли людьми. На белорусской границе до сих пор находятся тысячи мигрантов, пытающихся попасть в Польшу, а оттуда – в Германию, где планируют получить убежище.
08:58 26/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение