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Ирак вывез из Беларуси более 600 мигрантов

Министерству иностранных дел Ирака удалось вернуть домой более 600 своих соотечественников, пытавшихся незаконно попасть в ЕС с территории Беларуси.

Как сообщает китайское информагентство Синьхуа, об этом заявил спикер МИД Ирака Ахмед аль-Сахаф местным СМИ.

"Усилия министерства по добровольной эвакуации мигрантов продолжаются до сих пор в сотрудничестве с Иракскими авиалиниями вернуть из Минска удалось 617 мигрантов", - заявил аль Сахаф.

Отмечается, что большинство эвакуированных были женщинами, детьми и пожилыми людьми.

Ранее в правительстве Ирака заявили, что преследуют цель добровольно вернуть из Беларуси всех своих мигрантов.

Напомним: в этом месяце Ирак прекратил прямое авиационное сообщение с Беларусью, чтобы уберечь своих граждан от торговли людьми. На белорусской границе до сих пор находятся тысячи мигрантов, пытающихся попасть в Польшу, а оттуда – в Германию, где планируют получить убежище.
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