







Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко заявил на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы 25 ноября, что работа над проектом новой Конституции строилась по принципу «сохранить лучшее и заложить основу для дальнейшего развития страны». Его слова приводит БелТА.





По словам Сергеенко, пишет Belarus.kp.ru, в новой Конституции изменены 77 статей, появились 11 новых, также в Основной закон предлагается ввести новую главу – об основных принципах сохранения национальной самобытности и суверенитета, культурных и духовных традиций.





– Эти нормы стали реализацией запроса общества на закрепление нашей национальной государственной идентичности. Ведь по-настоящему независимым государство может быть только при сильной нации, – сказал Сергеенко.





Он также отметил, что эти нововведения отвечают требованиям времени, а также политическим и экономическим процессам в стране, а концепция взаимодействия госорганов, закрепленная в проекте Конституции, призвана обеспечивать эффективность и устойчивость всей политической системы страны.







