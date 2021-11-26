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Глава Администрации президента о новой Конституции: изменения внесены в 77 статей, появятся еще 11 новых

Также в Основной закон предлагается ввести новую главу.



Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко заявил на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы 25 ноября, что работа над проектом новой Конституции строилась по принципу «сохранить лучшее и заложить основу для дальнейшего развития страны». Его слова приводит БелТА.

По словам Сергеенко, пишет Belarus.kp.ru, в новой Конституции изменены 77 статей, появились 11 новых, также в Основной закон предлагается ввести новую главу – об основных принципах сохранения национальной самобытности и суверенитета, культурных и духовных традиций.

– Эти нормы стали реализацией запроса общества на закрепление нашей национальной государственной идентичности. Ведь по-настоящему независимым государство может быть только при сильной нации, – сказал Сергеенко.

Он также отметил, что эти нововведения отвечают требованиям времени, а также политическим и экономическим процессам в стране, а концепция взаимодействия госорганов, закрепленная в проекте Конституции, призвана обеспечивать эффективность и устойчивость всей политической системы страны.
Источник: Галина Мищенко
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