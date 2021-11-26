Коршунов: "На самом верху есть понимание того, что всё довольно плохо”
Результаты провластных соцопросов создают впечатление, что якобы большинство граждан Беларуси поддерживает существующий белорусский режим. Действительно ли это так или исследовательские структуры, как и госСМИ, работают для наполнения “информационного пузыря”для “одного зрителя”?
Александр Лукашенко / dialog.ua
— Безусловно, какие-то данные, претендующие на объективность, по моему мнению, готовятся компетентными органами “из трёх букв”. Что до него [Лукашенко. — Еврорадио] доходит, что в итоге ложится на “первый стол” — никто не знает, — считает экс-директор Института социологии Академии наук Беларуси Геннадий Коршунов, пишет Еврорадио. — Но с уверенностью на 95% я могу говорить, что объективных социологических данных сейчас просто нет.
— Отчасти была истреблена социологическая структура. А теми, кто делал, не ставились вопросы, которые могли показать наиболее болезненные моменты, — говорит эксперт. — У меня есть мнение, что на одном из этапов, который проходят такого рода бумаги, они [настоящие результаты. — Еврорадио] вычищались. Я бы сказал так: на самом верху есть понимание того, что всё довольно плохо. Но масштабов того, что плохо — по крайней мере по обществу — и социологических данных, я думаю, там нет.
08:12 26/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение