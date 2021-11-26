Александр Лукашенко / dialog.ua









Геннадий Коршунов, — Безусловно, какие-то данные, претендующие на объективность, по моему мнению, готовятся компетентными органами “из трёх букв”. Что до него [Лукашенко. — Еврорадио] доходит, что в итоге ложится на “первый стол” — никто не знает, — считает экс-директор Института социологии Академии наук Беларуси пишет Еврорадио. — Но с уверенностью на 95% я могу говорить, что объективных социологических данных сейчас просто нет.













— Отчасти была истреблена социологическая структура. А теми, кто делал, не ставились вопросы, которые могли показать наиболее болезненные моменты, — говорит эксперт. — У меня есть мнение, что на одном из этапов, который проходят такого рода бумаги, они [настоящие результаты. — Еврорадио] вычищались. Я бы сказал так: на самом верху есть понимание того, что всё довольно плохо. Но масштабов того, что плохо — по крайней мере по обществу — и социологических данных, я думаю, там нет.