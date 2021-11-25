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В Беларуси могут запретить «карту поляка»

На территории Беларуси могут запретить «карту поляка». Об это заявил научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Беларуси Алексей Дзермант.



В своем телеграм-канале он призвал сделать вне закона документ, который упрощает иностранным гражданам, у которых есть польские корни, возможность въезда и проживания на территории страны, пишет agronews.com со ссылкой на lenta.ru.

Алексей Дзермант подчеркнул, что «карту поляка» необходимо запретить, чтобы «Польше было как можно труднее переманивать у нас "мозги" и молодежь».
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