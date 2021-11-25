







В своем телеграм-канале он призвал сделать вне закона документ, который упрощает иностранным гражданам, у которых есть польские корни, возможность въезда и проживания на территории страны, пишет agronews.com со ссылкой на lenta.ru.





Алексей Дзермант подчеркнул, что «карту поляка» необходимо запретить, чтобы «Польше было как можно труднее переманивать у нас "мозги" и молодежь».