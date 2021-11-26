Напомним, пишет Ежедневник, что согласно докладу международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (Reporters sans frontières) за 2020 год, Беларусь находится на 158-м месте из 180-ти во всемирном рейтинге свободы прессы.





Председатель ликвидированной Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец назвал сегодняшнюю ситуацию, в которой вынуждены работать белорусские независимые медиа, очень тяжелой. Он напомнил, что независимым журналистом всегда приходилось нелегко в Беларуси. Но то, что происходит сегодня, отличается от прежних лет прежде всего жесткостью репрессий.





«Второе, это системность репрессий, которые затронули почти все сферы. Печатные СМИ перестали выходить в печатном виде. Онлайн-издания попадают под блокировку, их соцсети и телеграм-каналы признают экстремистскими. Ситуация напоминает то, что описывал Оруэлл в своем «1984», – считает эксперт.





«И третье, на что я хочу обратить внимание, – это продолжительность репрессий, – добавил Бастунец. – Кажется, уже активная фаза протестов давно закончилась, и в принципе можно было успокоиться, но мы видим, что репрессии продолжаются, и они затрагивают все больше людей. Уже преследуют не только за активные действия, но и за мыслепреступление, за то, что люди думают не так».





Он обратил внимание, что в такой ситуации многие медиа вынуждены были уехать за границу.





«Тем не менее, мы считаем, что в независимости от того, где находится медиа, внутри страны или за границей, они все составляет единый независимый медиасектор, если работают на Беларусь», – сказал он.





Бастунец также заметил, что уже не раз сталкивался с таким мнением, что независимой журналистики сегодня не существует. В связи с чем эксперт подчеркнул, что он с этим в корне не согласен. По его словам, в стране остается много журналистов, которые продолжают работать несмотря ни на что.





Тема репрессий в СМИ стала нормой

Глава евразийского отдела голландской некоммерческой организации «Свободная пресса без ограничений» и эксперт Центра анализа европейской политики Мария Садовская-Комлач обратила в свою очередь внимание на то, что в 2020 году можно было увидеть, что контент белорусских медиа стал довольно узким. Большинство СМИ публиковало в основном информацию, касающуюся политики и пандемии коронавируса. Затем в течение длительного времени появлялось много материалов про людей, которые попали про репрессии и т.д.





«Зимой-весной 2021 года фокус поднимаемых СМИ тем немного изменился. Люди стали интересоваться всем тем, что касается экономических вопросов, возможностями куда-то поехать, в особенности после того, как была закрыто воздушное пространство Беларуси. Стали появляться и новые темы. Но, к сожалению, репрессии в стране стали нормой повседневной жизни и в статьях изданий», – отметила она.





Серьезный вызов

Медиа консультант Галина Малишевская рассказала еще об одной проблеме.





Она предупредила о технологическом вызове, который осуществляется сегодня со стороны России. И, по ее словам, это инфраструктурное, технологическое влияние будет только усиливаться.





«К 2026 году году, как пишут аналитики, мы можем иметь инфраструктуру, которая не методами прямой пропаганды, а инфраструктурными методами будет влиять на наше информационное пространство», – сказала она.





Малишевская обратила внимание, что уже сегодня более половины массовой аудитории Беларуси потребляет текущий новостной контент на таких платформах, как Mail.ru и Яндекс. И это серьезный вызов в ближайшие годы для нашей массовой аудитории, считает медиа эксперт.





Также она заметила, что раньше медиа в Беларуси работали преимущественно в рамках медиамодели рекламной, когда значительную роль играли трафик и охваты.





«В ближайшей же перспективе количественные показатели нашего трафика, на мой взгляд, не будут являться ключевым фактором, поскольку новостной поток у всех примерно одинаковый и он дублируется, и часть аудитории потребляет его из российских ресурсов, – заметила Галина Малишевская. – Поэтому наша задача переключиться из логики и метрики количественного анализа и оценки нашей работы на качественное доверительное отношение с нашей аудиторией».





Кроме прочего, все эксперты сошлись во мнении, что сегодня очень важно сохранить качество журналистики и ее стандартов, несмотря на всю сложившуюся ситуацию.





Как заметил Андрей Бастунец, сегодня не стоит ждать изменений в медиасекторе без изменений ситуации в стране.