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Андрей Егоров: Есть вероятность, что миграционный кризис решится в гуманитарной плоскости

В любом случае миграционный кризис не будет продолжаться бесконечно, так как такой кризис порождает региональную проблему.

Андрей Егоров: Есть вероятность, что миграционный кризис решится в гуманитарной плоскости
Что происходит, кто выигрывает от миграционного кризиса и какими способами он может быть решен? Своим мнением по этим вопросам с Thinktanks.by поделился политолог Андрей Егоров.

— Насколько частое явление - миграционный кризис?

— В истории немало примеров, когда мировые лидеры применяли миграционный кризис в качестве рычага давления на ЕС. Это и Муаммар Каддафи, который в 2010 году угрожал ЕС потоками мигрантов из Африки и выторговал миллиарды евро в обмен на кооперацию в вопросе контроля миграции; и президент Турции Эрдоган, использовавший в своих целях миграционный кризис 2016 года; это и Владимир Путин, который в 2014 провоцировал миграционный кризис на границе с Финляндией.

— Если такое не впервые, то у ЕС есть уже есть стратегия?

— Думаю, сейчас у Евросоюза нет стратегии. Пока европейские политики пытаются снять возникшее напряжение. Ситуация ведь на самом деле опасная: сейчас по обе стороны границы находятся люди в военной форме. Мы знаем о попытках силового прорыва, применения водометов, спецсредств, оружия. Эта ситуация потенциально может перерасти в серьезный приграничный конфликт, поэтому ЕС пытается урегулировать острый эскалируемый конфликт до переговоров.

— Белорусские власти добились, чего хотели?

— Белорусская сторона добилась символического признания от Евросоюза в том, что именно официальный Минск сейчас контролирует политическую обстановку в стране.

Надо понимать, что с белорусской стороны демонстрация намерений началась ещё весной, когда власти прямо заявили, что в ответ на введение санкций они будут применять несимметричные действия. Уже тогда были заявления вроде “мы не будем препятствовать нелегальной миграции”.

— Мигранты для ЕС важнее политзаключенных?

— Не совсем так. Сейчас европейские политики пытаются снять остроту миграционной проблемы. Евросоюз подчеркивает, что идет на переговоры, но при этом вопросы легитимности остаются. 

Здесь нужно иметь в виду, что кризис с политическими заключенными не менее серьезный в гуманитарном плане. Тысячи человек находятся в тюрьмах и мы знаем в каких условиях они содержатся. 

— Как будет развиваться ситуация?

— Есть вероятность, что решение конфликта произойдёт в гуманитарной плоскости. Евросоюз начнет пускать мигрантов и создаст структуру для их адаптации, при этом понимая, что этот поток будет некоторое время продолжаться, а Беларусь будет использована как коридор. В любом случае миграционный кризис не будет продолжаться бесконечно, так как такой кризис порождает региональную проблему. Речь ведь идет не только о границе Польша-Беларусь, а о границе Евросоюза с Таможенным союзом, ЕАЭС и ОДКБ. В конечном итоге миграционный кризис касается всего региона, включая Россию. Российское правительство в итоге тоже должно принять решение и повлиять на ситуацию.

Еще один вариант решения проблемы – региональный геополитический ответ. В свое время таким ответом стало создание программы Восточного партнерства, которая в результате показала свой успех и в Грузии, и в Украине, и в Молдове, и в Армении. Можно предположить такой ответ со стороны Запада как начало процедуры вступления Грузии, Украины и Молдовы в НАТО. Будет ли в этом месте Россия дальше смотреть сквозь пальцы на кризис?! Думаю, нет.

— Конфликт на границе организован, чтобы отвлечь внимание от референдума?

— Точно нет. Миграционный кризис начался еще весной, когда до референдума было много времени. Принудительная посадка самолета RyanAir в Минске произошла в конце мая. Соседние страны ввели чрезвычайное положение в июле-августе. Конечно, миграционный кризис отвлекает внимание от референдума, но он организовывался не с этой целью. 

 
Источник: Виктор Беляев,
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