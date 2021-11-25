Согласно заявлению комиссии, Сеиф Каддафи был дисквалифицирован из-за судимости. В 2015 году он был признан виновным и заочно приговорен к смертной казни за военные преступления, совершенные во время жестокого восстания в 2011 году, которое в итоге закончилось публичным линчеванием его отца. Каддафи настаивает на своей невиновности. Он также разыскивается Международным уголовным судом, который хочет, чтобы его судили за преступления против человечности.





Саиф аль-Ислам Каддафи Reuters © Gilbert Tourte





В издании отметили, что Каддафи является одним из 25 кандидатов, которые были исключены из процесса, однако все еще могут обжаловать это решение. Среди других исключенных - экс-премьер Ливии Али Зейдан и бывший глава Всеобщего национального конгресса Нури Абусахман. Следует отметить, что на официальном сайте избирательной комиссии нет информации об отстранении кого-то из кандидатов.





Сейф аль-Ислам - один из наиболее преданных соратников своего отца. Он находился в ливийской тюрьме до июля 2017 года. Прокурор Международного уголовного суда после новостей об освобождении Сейф аль-Ислама Каддафи вновь призвал арестовать его. В отношении него действует ордер на арест, выданный МУС еще в 2011 году.



