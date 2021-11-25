Как уже все отметили, Лукашенко был необычайно раздражен во время интервью с корреспондентом BBC, особенно отвечая на вопросы, связанные с Путиным, - пишет Андрей Елисеев. - Основная причина такого настроения крылась в событии, предшествующем интервью: «Мне Путин ничего не советовал. Я вот разговоривал с ним сейчас больше часа».





Иными словами, запись интервью следовала за тем самым телефонным разговором с Путиным 19 ноября, в ходе которого, как сообщалось, стороны обсудили, среди прочего, миграционную ситуацию и «реализацию 28 союзных программ».





Кремль дожимает и не собирается упускать с контроля исполняемость подписанных 4 ноября интеграционных соглашений. Комментаторы, заявляющие, что документы пустые и их подписание мало что либо ничего не значит, решительно ошибаются. Во многом это те же люди, которые 2-3 года назад утверждали, что АГЛ никогда и ни за что эти интеграционные документы не подпишет.





Упрощая, ситуация выглядит следующим образом. Подписание и реализация нового интеграционного пакта лишит Беларусь суверенитета во внутренних делах, а окончательное признание Крыма российским – во внешних. Это два game changer'а, по которым и дожимает Кремль для финального превращения Беларуси в БССР-2.