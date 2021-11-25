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Лукашенко заявил, что США хотят руками поляков, прибалтов и украинцев развязать войну

США хотят руками поляков, прибалтов и украинцев развязать войну, а в качестве повода используется миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС.

 Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совместного заседания Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции в четверг в Минске.

"Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам", - приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

"Им надо приблизиться к Москве. И тут вот "балкон" этот опять остался, мешает им, надо его срезать. И будут резать", - сказал Лукашенко.

"Сегодня, вы видите, монополярный мир исчезает. Они любят чужими руками воевать, и надо где-то вот тут заварушку опять создать. А они будут в стороне наблюдать и оружие поставлять для того, чтобы мы убивали друг друга и экономика опустилась. Они опять с долларом, который сейчас печатают, придут сюда, чтобы нам помочь, и Америка опять, как Трамп говорил, прежде всего - доминировать. Вот по большому счету к чему все это делается. Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев", - заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным они видят, что происходит, и одинаково смотрят на эти события. 

"Это нацелено против них прежде всего (против России – ИФ). А как туда подобраться, если (на подступах – ИФ) Украина и Беларусь? С Украиной вы видите, что произошло, а Беларусь противится", - сказал президент Беларуси.

"Ситуация сейчас непростая. И как нам ее проскочить, грубо говоря, как нам приспособиться, чтобы сберечь государство, - вопрос. Это мой вопрос прежде всего. Но и вы не сторонние наблюдатели. В нужный момент я вас мгновенно приобщу к этому вопросу, и нам вместе придется его решать", - констатировал Лукашенко. Его цитирует interfax.by
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