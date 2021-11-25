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Представитель ЛДПБ поддержал инициативу МВД о лишении гражданства Беларуси за экстремистские преступления

Обеспечение национальной безопасности белорусского государства является одной из первостепенных задач руководства страны, поэтому очень важно всячески пресекать преступления экстремистского характера в отношении нашей республики.

Представитель ЛДПБ поддержал инициативу МВД о лишении гражданства Беларуси за экстремистские преступления
Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил политик, социолог, член Либерально-Демократической Партии Республики Беларусь, координатор по Октябрьскому району города Минска от ЛДПБ Сергей Разживайкин.

Комментируя интервью начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Андрея Паршина в части предлагаемых ведомством инициатив по лишению гражданства за экстремистские преступления и установлению безусловной административной ответственности за подписку на экстремистские Интернет-ресурсы, Разживайкин подчеркнул, что полностью поддерживает первую часть нововведения.

«Как заявил в интервью изданию "Минская правда" начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Андрей Паршин: "В настоящий момент нами совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются законодательные инициативы, направленные на обеспечение национальной безопасности государства. В частности, полагаем, что гражданство Республики Беларусь может быть утрачено лицами, признанными виновными в совершении отдельных категорий преступлений экстремистской направленности или причинении тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, независимо от способа приобретения гражданства", считаю необходимым установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими, и применять к лицам, совершившим преступления экстремистской направленности, в качестве дополнительного наказания общую конфискацию их имущества". Очень важно поставить акцент на формулировке: "Обеспечение национальной безопасности государства" и "признания их виновности"! Это логично», - отметил он.
Разживайкин подчеркивает, что в Беларуси должны всячески пресекаться преступления экстремистского характера в отношении государства.
«В том числе и в Интернет пространстве, Telegram-чатах, в которых сосредоточенно координируется данная деятельность», - добавил он.

Что касается введения безусловной административной ответственности за подписку на экстремистские Интернет-ресурсы, то, по мнению Разживайкина, эта норма требует тщательного изучения.

«Тут надо бы разобраться, ведь подписка на Telegram-канал не означает намерения, если только участник там не осознанно подписан. Зачастую там находятся зеваки. А как это доказать? Лишь после направленных действий в качестве обсуждения или участия в подготовке влечет за собой ответственность», - обратил внимание он.
Данную инициативу политик предложил рассмотреть на примере конкретной ситуации.

«К примере, я потерял телефон. Его нашел злоумышленник и подписался от моего профиля в различные террористические каналы. После этого я преступник и должен нести административную ответственность? И таких ситуаций будет немало. Так мы можем получить на выходе массу невиновных. Думаю, тут надо доработать предложение, зайти с другой стороны решения», - считает он.
Представитель ЛДПБ уверен, что лучше всего будет искоренение ныне существующих и ново образованных экстремистских чатов, тем самым ведя работу на опережение, а не наказания.

«Согласен, что нововведения помогут защититься от граждан, получающих и немало важно уже имеющих гражданство, избавиться от экстремистов и террористов. Тем самым предотвратить урон и угрозу безопасности государству», - подытожил он.

Напомним, что МВД предлагает установить безусловную административную ответственность за подписку на экстремистские Интернет-ресурсы.
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