"Вместе с госпожой канцлером, госпожой фон дер Ляйен и другими политиками мы сделали так, что полеты из Ближнего Востока были остановлены. Этот воздушный путь сейчас закрыт. Но мы опасаемся, что теперь сюда пригласят мигрантов из Афганистана", - сказал Моравецкий журналистам в Берлине в четверг на совместной пресс-конференции с канцлером Ангелой Меркель, цитирует Интерфакс-завпад.





AFP





По его словам, через дипломатические каналы представители ЕС провели ряд переговоров с властями ближневосточных стран, а также организовали информационные кампании в местах проживания мигрантов с тем, чтобы предостеречь их от попыток нелегального проникновения в ЕС через Беларусь.

Еврокомиссия считает, что белорусские власти сознательно завлекают в страну потоки мигрантов, чтобы направить их к границам ЕС и искусственно создать кризис.