Пост сдал - пост принял? Мигранты из Афганистана могут сменить ближневосточных беженцев на границе
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европе удалось перекрыть воздушные пути прибытия в Беларусь мигрантов с Ближнего Востока, однако он опасается, что их теперь могут сменить беженцы из Афганистана.
"Вместе с госпожой канцлером, госпожой фон дер Ляйен и другими политиками мы сделали так, что полеты из Ближнего Востока были остановлены. Этот воздушный путь сейчас закрыт. Но мы опасаемся, что теперь сюда пригласят мигрантов из Афганистана", - сказал Моравецкий журналистам в Берлине в четверг на совместной пресс-конференции с канцлером Ангелой Меркель, цитирует Интерфакс-завпад.
AFP
По его словам, через дипломатические каналы представители ЕС провели ряд переговоров с властями ближневосточных стран, а также организовали информационные кампании в местах проживания мигрантов с тем, чтобы предостеречь их от попыток нелегального проникновения в ЕС через Беларусь.
Еврокомиссия считает, что белорусские власти сознательно завлекают в страну потоки мигрантов, чтобы направить их к границам ЕС и искусственно создать кризис.
20:56 25/11/2021
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