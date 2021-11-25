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Польша из-за мигрантов допускает закрытие новых КПП на границе с Беларусью

Министерство иностранных дел Польши не исключает, что из-за миграционного кризиса могут закрыть новые пункты пропуска на границе с Беларусью. Как заявил замглавы польского МИД Марцин Пшидач, это зависит от действий Минска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на wnp.pl.

"Ситуация на границе - это опасность, которая вынудила нас закрыть этот переход в Кузнице. Мы абсолютно полны решимости обезопасить польскую границу. Если ситуация обострится, то будет необходимо закрыть и другие пограничные переходы", - отметил Пшидач.

По его словам, все зависит от белорусской стороны.

"Если она завершит эту гибридную операцию в отношении Польши, Польша как торговый партнер - не только в регионе, но и для азиатских партнеров - хотела бы, чтобы эта торговля функционировала нормально, но все это будет зависеть от безопасности на границе", - добавил он.

Напомним, ранее лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко в ответ на угрозы закрыть польские пункты пропуска сам пригрозил закрыть границу.

Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поток мигрантов в Беларуси значительно уменьшился.
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