



"Ситуация на границе - это опасность, которая вынудила нас закрыть этот переход в Кузнице. Мы абсолютно полны решимости обезопасить польскую границу. Если ситуация обострится, то будет необходимо закрыть и другие пограничные переходы", - отметил Пшидач.





По его словам, все зависит от белорусской стороны.





"Если она завершит эту гибридную операцию в отношении Польши, Польша как торговый партнер - не только в регионе, но и для азиатских партнеров - хотела бы, чтобы эта торговля функционировала нормально, но все это будет зависеть от безопасности на границе", - добавил он.





Напомним, ранее лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко в ответ на угрозы закрыть польские пункты пропуска сам пригрозил закрыть границу.





Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поток мигрантов в Беларуси значительно уменьшился.