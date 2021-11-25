Плюс 7 новых политзаключённых

Еще 7 человек признаны политзаключёнными в Беларуси, сообщает Еврорадио со ссылкой на правозащитников. Общее число задержанных за политические взгляды людей в стране возросло до 888.





Политзаключёнными признаны Владимир Макаревич, Максим Микулич, Сергей Саковец, Антон Нечипарович, Борис Нестерович, Игорь Санкевич и Сергей Шевченко. Всем семи гражданам вынесены приговоры по ч. 1 ст. 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).





Правозащитники отметили, что свобода мирных собраний гарантирована международным Пактом о гражданских и политических правах. Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности.





Правозащитники считают преследование этих людей политически мотивированным. Они требуют от властей Беларуси освободить всех политзаключённых и прекратить их уголовное преследование.