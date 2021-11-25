По словам Сергеенко, прошедшее у президента в четверг заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции показало, что в целом подготовленный для обсуждения проект одобрен. "Об этом сегодня говорили многие выступающие, комментировали те или иные статьи, разделы Конституции. Прозвучали сомнения в точности корректировок по отдельным конкретным статьям. В частности, по порядку избрания делегатами Всебелорусского народного собрания были высказаны уточняющие суждения, по другим отдельным статьям, - сказал он. Сергеенко цитирует госагентство БелТА.





"Процесс творческий. Но в любом случае мы уже практически вышли на финишную прямую и постараемся максимально ее сократить", - пообещал Сергеенко.





Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции в четверг заявил, что в ближайшее время документ вынесут на всенародное обсуждение.





В середине марта президент подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции ВНС. Созданной комиссии поручено было разработать предложения по изменению основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение. В ее состав вошли 36 человек во главе с председателем Конституционного суда Беларуси Петром Миклашевичем.





Комиссия провела 9 заседаний и в результате предложила внести изменения в 59 статей Конституции, включить в нее 16 новых статей, исключить две.





Так, в проекте новой Конституции предлагается повысить до 40 лет возрастной ценз для избрания на пост президента. Сейчас президентом Беларуси может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в стране не менее 10 лет непосредственно перед выборами.

Кроме того, предлагается уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков, пишет interfax.by





Среди других новаций - введение нового правозащитного института - уполномоченного по правам человека, а также увеличение срока полномочий парламента с 4 до 5 лет.





Лукашенко на Всебелорусском народном собрании (ВНС) в феврале заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.