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Лукашенко "угадал" уровень явки на конституционный референдум. С небольшой погрешностью

Лукашенко сегодня озвучил предварительный уровень явки на конституционный референдум, который еще официально даже не объявлен.

По его словам, те же 50-60% населения готовы поддержать поправки в Конституцию.

«Проведенные социологические исследования показывают, что 50-60% населения готовы прийти на референдум и поддержать проект конституции», - «угадал» Лукашенко с небольшой погрешностью.


«Но если мы хорошо поработаем, опубликуем проект конституции, расскажем людям о новациях, еще раз объясним, зачем мы принимаем эту конституцию, я уверен: люди нас поддержат, как это было на переломе в середине 1990-х», - перечислил он улучшайзеры явки.
afn.by
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