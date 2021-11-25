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"Ситуация в стране продолжает быть напряженной, с недоверием, подозрением и страхами перед неопределенностью. Напряжение усиливается. Еще дополнительно появляются бессмысленные инициативы людей, считающих вправе себя решать за других. Это усиливает тревоги.





Общественно-политическая жизнь такая потому, что законодательные инициативы должны проводить лидеры, которым люди доверяют. Поэтому самым убедительным и логичным решением видится другой порядок политических кампаний: сначала выборы, потом референдумы.





Информационная общественная жизнь Беларуси идет параллельно с разным содержанием, эмоциональной окраской, оценкой происходящих событий. По беларускому ТВ показывают одно, в альтернативных источниках (телеграмм-каналах и ютубе) - другое.





Есть третья жизнь - реальная, а в ней истина: беззащитность, парализующий страх, бездействие, тревожное ожидание, репрессии, истерика пропагандистов, надежда, новые инициативы, солидарность.





По ТВ регулярно передают сообщения как горячо идет работа над проектом новой Конституции. Идет процесс работы целой Комиссии. Процесс...процесс... процесс.





Вот в этот процесс добавлено проведение опроса граждан Беларуси о новой Конституции. Скорее всего, общество узнает о целях этого опроса по его итогам.





Это очевидно будет манипуляцией общественного мнения ради политических целей.





Говорить об этом можно открыто, потому что в сегодняшней ситуации отсутствия публичного диалога о важных темах нет разнообразия мнений, нет дебатов и, соответственно, необходимого консенсуса. Решения принимаются за закрытыми дверьми.





Еще на этапе сбора предложений, все диалоговые площадки по обсуждению предложений были анонсированы так, чтобы бы ни один представитель людей не смог принять в них участия.





Так было на встречах диалоговых площадок в моем округе, да и по всей стране - одно и тоже. Монологи. Пустые отчеты. Мол, мы делаем. Граждане узнавали постфактум о том, что было.





Более того, представленные предложения в новый проект Конституции, которые были поданы с соблюдением всех формальностей, депутатам парламента, были проигнорированы. Имитация диалога, чтобы затянуть время, уйти от проведения референдума о новой Конституции - вот что видится.





Проводить сегодня кампанию по референдуму страшно, потому что результат непредсказуем. С другой стороны, помним, что основной идеей референдума была идея о сокращении полномочий президента путем их распределения, утверждение нового законодательного и исполнительного органа – Всебеларуское Народное Собрание.





Похоже эта идея не актуальна. Действительно странно. Если бы это все происходило не в нашей стране, а в какой-то другой стране и не на нашей планете, можно было бы сказать: «Пусть так и делают, в итоге получат неуправляемую систему власти».





Но ведь это же наша страна, нам и нашим детям в ней жить. Поэтому мне не все равно. 2020 год показал, что главный принцип перемен УЧАСТИЕ граждан в процессе принятия решений.





Соответственно ему, активно нужно участвовать в любых общественных кампаниях со своей позицией - до победы!", - считает Короткевич.







