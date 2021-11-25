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В Северной Корее запретили носить кожаные пальто - их любит Ким Чен Ын

В Северной Корее людям запретили носить кожаные пальто. Причина в том, что их очень любит лидер государства Ким Чен Ын, а копирование его образа — это вызов авторитету вождя, пишет Daily Mail.


Впервые Ким надел такое пальто в 2019 году, после чего они резко стали популярными среди северокорейской элиты, так как считались способом подчеркнуть свою лояльность лидеру. К тому же члены высшей северокорейской номенклатуры могли себе позволить покупку настоящей кожи. 

Но тренд не остался незамеченным, распространились подделки из синтетической кожи, и модный лук стал доступен другим жителям Северной Кореи. Так что в бой пошла «полиция моды» — продавцов уведомили о запрете на торговлю такими пальто из-за опасений, что массовое следование тренду «удешевляет» внешний вид Кима и подрывает его авторитет.

 «[Полиция] заявляет, что ношение одежды, похожей на одежду верховного лидера, — это «попытка бросить вызов авторитету высшего достоинства», — объяснил источник радио Free Asia.
Источник: znak.com
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