



Впервые Ким надел такое пальто в 2019 году, после чего они резко стали популярными среди северокорейской элиты, так как считались способом подчеркнуть свою лояльность лидеру. К тому же члены высшей северокорейской номенклатуры могли себе позволить покупку настоящей кожи.





Но тренд не остался незамеченным, распространились подделки из синтетической кожи, и модный лук стал доступен другим жителям Северной Кореи. Так что в бой пошла «полиция моды» — продавцов уведомили о запрете на торговлю такими пальто из-за опасений, что массовое следование тренду «удешевляет» внешний вид Кима и подрывает его авторитет.





«[Полиция] заявляет, что ношение одежды, похожей на одежду верховного лидера, — это «попытка бросить вызов авторитету высшего достоинства», — объяснил источник радио Free Asia.