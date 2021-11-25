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Алексиевич: Без свободы нас не будет

Лауреат Нобелевской премии писательница Светлана Алексиевич считает, что беларусы жаждут свободы, но в сложившей ситуации им нужна помощь.

Алексиевич: Без свободы нас не будет
О том, сумеем ли мы достойно пройти через испытания и отстоять свое право на свободу, о роли истории и национальной культуры журналисты Еврорадио рассуждают со Светланой Алексиевич.

"У нас очень много страха накоплено, этот страх заложен у нас на генетическом уровне. Но события 2020 года показали, что беларусы жаждут свободы, жаждут лишиться этого страха. 

В стремлении к свободе нам важно найти точки, на которые мы можем опереться. Эти "шаги силы" скрыты в беларуской истории, и мы должны их отыскать", убеждена Светлана Алексиевич.
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