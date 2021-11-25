Алексиевич: Без свободы нас не будет

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"У нас очень много страха накоплено, этот страх заложен у нас на генетическом уровне. Но события 2020 года показали, что беларусы жаждут свободы, жаждут лишиться этого страха.



