Алексиевич: Без свободы нас не будет
Лауреат Нобелевской премии писательница Светлана Алексиевич считает, что беларусы жаждут свободы, но в сложившей ситуации им нужна помощь.
О том, сумеем ли мы достойно пройти через испытания и отстоять свое право на свободу, о роли истории и национальной культуры журналисты Еврорадио рассуждают со Светланой Алексиевич.
"У нас очень много страха накоплено, этот страх заложен у нас на генетическом уровне. Но события 2020 года показали, что беларусы жаждут свободы, жаждут лишиться этого страха.
В стремлении к свободе нам важно найти точки, на которые мы можем опереться. Эти "шаги силы" скрыты в беларуской истории, и мы должны их отыскать", убеждена Светлана Алексиевич.
16:51 25/11/2021
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