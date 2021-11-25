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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси еще семь новых политзаключенных

Правозащитники назвали их имена.


Это Владимир Макаревич, Максим Микулич, Сергей Саковец, Антон Нечипорович, Борис Нестерович, Игорь Санкевич и Сергей Шевченко.

Правозащитники требуют немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.
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