В Беларуси еще семь новых политзаключенных
Правозащитники назвали их имена.
Это Владимир Макаревич, Максим Микулич, Сергей Саковец, Антон Нечипорович, Борис Нестерович, Игорь Санкевич и Сергей Шевченко.
Правозащитники требуют немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.
16:29 25/11/2021
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