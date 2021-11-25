



Это Владимир Макаревич, Максим Микулич, Сергей Саковец, Антон Нечипорович, Борис Нестерович, Игорь Санкевич и Сергей Шевченко.





Правозащитники требуют немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.