Одни обвиняли ЕС, другие - МИД Ирака, третьи - Беларусь. Но ситуация, кажется, разрешилась.





Расписание Национального аэропорта "Минск" пополнилось тремя вечерними и одним ночным рейсами иракской авиакомпании Iraqi Airways в Эрбиль, свидетельствуют данные онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте аэропорта.





В соответствии с расписанием, иракская авиакомпания планирует выполнить рейсы в Эрбиль сегодня в 20.15, 20.45 и 21.15 в четверг, а также в 3.15 пятницы.





Самолеты для вывоза иракских граждан из Беларуси начнут прилетать в минский аэропорт, как ожидается, из Багдада, после 19.00 в четверг.





В среду представитель Iraqi Airways заявил РИА Новости , что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минска. Белорусские авиавласти согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Мигранты начали уже накануне вечером прибывать в аэропорт Минска, но компания отменила рейс. Официальный представитель авиакомпании Iraqi Airways Хусейн Джалиль пояснил РИА Новости в четверг, что вывозной рейс для иракских беженцев из Минска отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака. Якобы, мало желающих улететь.





Позже стало известно, что желающих не мало, а больше, чем может вместить самолет - 700 человек.



