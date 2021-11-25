



"Европе следует обсудить, какие шаги следует предпринять по сдерживанию России от эскалации ситуации на границе с Украиной", - рассказала Каллас в четверг о содержании состоявшихся накануне в Париже переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает «Интерфакс»





"Европа едина в отношении гибридной атаки Беларуси, необходимо срочно ввести санкции, и они должны быть эффективными и сдерживать ее", - заявила премьер.





Каллас высказала мнение, что "правозащитные организации должны иметь доступ на территорию Беларуси, чтобы помочь людям, оказавшимся на границе в результате торговли людьми и отправить их домой".





Кроме того, "необходимо усилить дипломатическое давление на государства, откуда они прибыли с тем, чтобы они больше не доставляли сюда новых людей", считает Каллас.





Она заявила, что "в любом случае Европа едина с Латвией, Литвой и Польшей в деле защиты европейской границы перед гибридной атакой".





Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС.





В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.