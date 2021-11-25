Премьер Эстонии призвала ЕС срочно ввести санкции против Беларуси: И они должны быть эффективными
Европа едина в отношении к проводимой Беларусью гибридной атаке и действиям России на границе с Украиной, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas).
"Европе следует обсудить, какие шаги следует предпринять по сдерживанию России от эскалации ситуации на границе с Украиной", - рассказала Каллас в четверг о содержании состоявшихся накануне в Париже переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает «Интерфакс».
"Европа едина в отношении гибридной атаки Беларуси, необходимо срочно ввести санкции, и они должны быть эффективными и сдерживать ее", - заявила премьер.
Каллас высказала мнение, что "правозащитные организации должны иметь доступ на территорию Беларуси, чтобы помочь людям, оказавшимся на границе в результате торговли людьми и отправить их домой".
Кроме того, "необходимо усилить дипломатическое давление на государства, откуда они прибыли с тем, чтобы они больше не доставляли сюда новых людей", считает Каллас.
Она заявила, что "в любом случае Европа едина с Латвией, Литвой и Польшей в деле защиты европейской границы перед гибридной атакой".
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС.
В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.
16:21 25/11/2021
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