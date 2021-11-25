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Фотофакт: Мигранты устроили митинг на границе с Польшей, требуют пропустить их в ЕС

Мигранты, которые находятся в транспортно-логистическом центре недалеко от белорусско-польской границы, устроили стихийный митинг, требуют пропустить их в ЕС, сообщает госагентство БелТА.

Фото Sputnik

Они подготовили плакаты с требованиями пропустить их в Европу и не возвращать в Курдистан, говорится в сообщении госагентства.

Как сообщалось, около 2 тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака и других арабских стран, находятся на белорусско-польской границе в ожидании решения польских и немецких властей о возможности переехать им в страны ЕС.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.
 

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