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На этот раз пытаются понизить градус напряжения: власти начинают идеологическую подготовку к референдуму

Участвовать в референдуме по новой Конституции планируют 38,2% белорусов, показал соцопрос центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ.

На этот раз пытаются понизить градус напряжения: власти начинают идеологическую подготовку к референдуму
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Опрос проводился по мобильному телефону, в нем поучаствовала тысяча человек из всей Беларуси. В поддержку референдума высказалось 62% опрошенных (43,8% поддерживают, 18,3% скорее поддерживают). О необходимости изменений в Конституцию заявили 63,1% (32% — «да», 30,4% — «скорее да»). Итоги опроса озвучила в эфире телеканала «Беларусь 1» руководительница центра, кандидат социологических наук Ирина Лашук. 

 
38,2% опрошенных сказали, что обязательно пойдут голосовать, 21,6% — скорее пойдут. Игнорировать событие точно собираются 19,4%. 11,2% не определились.

Директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец заявил, что в стране проводят масштабное социсследование, в котором должны поучаствовать 10 тысяч респондентов. Список вопросов для этого исследования, попавший в сеть, поразил социологов непрофессиональностью подготовки и вызвал массу едких комментариев. 

«Власти таки начинают идеологическую подготовку к референдуму. Кажется, был учтен эпик фэйл прошлого электорального года, когда из хоть каких-то цифр по общественному мнению были только онлайн-опросы на больших интернет-площадках (которые породили мем про 3%). Теперь следует ждать стопку цифр от государственных социологов», — комментирует старший аналитик Центра новых идей, бывший директор Института социологии НАН Беларуси Геннадий Коршунов. 

И презентация результатов опроса от Ирины Лашук из БГЭУ — первая в этой стопке. 

«Ну что тут сказать. Идея сделать менно телефонный опрос целиком понятна — при нынешнем уровне тревожности именно в телефонном опросе страх даст наибольший перекос в провластную сторону».

По поводу «мегамасштабного» исследования, заявленного Николаем Мысливцем, эксперт напоминает: примерно то же было с исследованием перед ВНС. И там, помнится, говорили о 10 тысячах. При этом для научных целей это полностью бессмысленно — стандарт выборки для Беларуси — от 1 100 до 2 600. 

«Тогда почему 10 тысяч?

Кажется, все просто — только для магии цифр. Как будто опросить 10 тысяч — это как как на выборах получить 80%. Или даже 90%!

Ну и по таким цифрам понятно, как это исследование будет идти — опросы на заводах, предприятиях, через профсоюзы, БРСМ и «Белую Русь». 
"Брестская газета"
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