Бывший претендент в президенты Валерий Цепкало инициирует создание Правительства народного доверия.





В прошлом августе В.Цепкало, уехав в Украину, объявил о создании Фронта спасения Беларуси, чуть позже поддержал инициативу российского бизнесмена Дмитрия Мазепина по созданию Комитета национального спасения Беларуси. Ни один из заявленных проектов не осуществился.





Руководитель Белорусского свободного театра Николай Халезин, который в начале 2011 года (после президентской кампании 2010 года) бежал из страны, резко отреагировал на призыв политика:





«Поинтересовался у него, почему он предлагает это человеку, которого публично обвинил в коррупции? Он ответил буквально следующее: «Да, я понимаю, наверное не могло быть иначе, но я обязан был вам предложить, потому как не мог иначе…».





Странная беспринципность — «был обязан». Кто его обязал в этом? С какой целью обязал?





Чтобы снять все вопросы, поясню: я не имею, и не планирую иметь ничего общего с данной инициативой, которую, к слову, считаю вредной и провокационной. Да и странно было бы начинать какое-то дело с человеком, с которым нам в свободной Беларуси предстоит судебное разбирательство по делу о клевете».





Напомним, что прошлым летом Валерий Цепкало обвинил драматурга и создателя Беларусского свободного театра Николая Халезина в получении полутора миллиона долларов в год в виде грантов, а также немалых сумм в виде «пожертвований» от белорусских бизнесменов за то, чтобы их не включали в так называемые санкционные списки.





А вот руководитель «Нашего Дома» Ольга Карач готова присоединиться к инициативе политика-эмигранта.





В Польше действует Народное антикризисное управление Павла Латушко, в Литве находится офис Светланы Тихановской. Правительство народного доверия грозит стать третьей похожей структурой, оппозиционной Лукашенко, в эмиграции. Так кому и зачем нужно Правительство народного доверия?





«Хотелось бы поменьше правительств»

Я уже потерялся в различных инициативах, которые выдвигают различные игроки. Чем отличается очередная предполагаемая структура от НАУ Латушко, от других подобных организаций, создаваемых оппозицией? Если бы готовилось что-то масштабное и объединяющее, то инициаторы должны бы ознакомить с ней все демократические силы Беларуси. Ни письма, ни звонка мне не поступало, — рассказал «Свободным новостям плюс» председатель Белорусской социал-демократической Громады Сергей Черечень.





— Инициатива озвучена, ряд политиков и общественных деятелей уже присоединились к ней. К каким последствиям для демократического лагеря может привести создание Правительства народного доверия?





Инициатива грозит только разъединением демократических сил, дальнейшім (как бы это помягче выразиться) расслоением и распылением общих сил, которые должны быть направлены на объединение. Я не понимаю, зачем создается столько различных организаций, которые не работают даже параллельно, а просто тянет каждая одеяло на себя. Зачем? Я не знаю.





— Чем в реальности следовало бы заняться демократическим силам?





Объединение и выработка единой позиции. Для этого необходима консолидация, общение, выработка совместной стратегии и тактики – увы, ничего этого нет. Они могут создавать что угодно, но как это будет влиять на жизнь обычного белоруса, я не представляю. По-моему, они оторвались полностью от процессов внутри Беларуси.





— Что происходит с вашей партией, кстати?





Тишина. Никакой информации со стороны Минюста нет – мы в ожидании. Никаких мероприятий не проводим. Прекрасно понимаем, что каждый наш шаг вызовет контрдавление; к давлению на себя я уже привык, а структуру хотелось бы сохранить.





Последние 26 лет главная задача любой партии – принимать участие в избирательных кампаниях, выдвигать оппозиционных кандидатов. События 2020 года показали, что есть много людей, которые не согласны с тем, что происходит в стране.





Понятно, что то время стало успешным в плане объединения людей, но неуспешным в плане победы. На следующих кампаниях мы сделаем все возможное, чтобы люди вновь воспряли и поверили в то, что мы можем победить.





— Главная задача партии сейчас – выживание?





Получается, да. Мы, в отличие от тех, кто находится за рубежом, достаточно скованы в своих телодвижениях. Поэтому сконцентрировались на самовыживании и дальнейшей работе. Так может продолжаться долго, но все же надеемся, что в ближайшее время наступят перемены: напряжение в обществе по прежнему сильное, оно никуда не делось.





Председатель оргкомитета по созданию «Нашей Партии» Андрей Дмитриев на инициативу отреагировал кратко:





Еще одно правительство? Страны все меньше, а руководящих органов все больше, особенно в изгнании. Слишком много правительств у белорусов, а нам бы хотелось, чтобы их было поменьше.





«А вдруг в следующем году начнутся перемены?»





Вероятную разгадку активизации Валерия Цепкало, как ни странно, дал глава МИД ФРГ Хайко Маас. Оказывается, Германия пересматривает свой «План содействия гражданскому обществу в Беларуси», помощь в рамках которого составляет 21 миллион евро.





Кроме того, в декабре Европейский Союз предоставит белорусскому гражданскому обществу право голоса на саммите Восточного партнерства.





Смотря с какой стороны посмотреть. С одной стороны, активизация Цепкало может быть вызвана именно помощью Германии, а может быть и наоборот: позиция МИД Германии изменилась, как только они услышали знакомую фамилию, — рассуждает эксперт Лев Марголин.





Мне кажется, господин Цепкало после полутора лет молчания и бездействия почувствовал себя немного в стороне от мейнстрима и решил таким образом в него включиться: а вдруг в будущем году начнутся серьезные перемены? Так что дело, наверное, даже не в деньгах…