



Об этом сообщил Мохаммад Сохаил Шахин, назначенный талибами на пост афганского постпреда при ООН.





"Мы не собираемся закрывать посольства. Но как правительство мы, конечно, переведем часть дипломатов из одного посольства в другое или переведем их в МИД в Кабуле. Это нормально", - сказал Шахин.





Он отметил, что афганские дипломаты получили разрешение продолжить работу при условии, что они "будут служить народу Афганистана и его новому правительству".





Представители движения "Талибан" неоднократно призывали сотрудников афганских загранпредставительств продолжать работу в обычном режиме, хотя целый ряд дипмиссий Афганистана уже заявил, что не признает власти талибов.



