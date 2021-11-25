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Талибы не планируют закрывать посольства Афганистана

Радикальное движение "Талибан" не планирует закрывать действующие посольства Афганистана за рубежом.


Об этом сообщил Мохаммад Сохаил Шахин, назначенный талибами на пост афганского постпреда при ООН.

"Мы не собираемся закрывать посольства. Но как правительство мы, конечно, переведем часть дипломатов из одного посольства в другое или переведем их в МИД в Кабуле. Это нормально", - сказал Шахин.

Он отметил, что афганские дипломаты получили разрешение продолжить работу при условии, что они "будут служить народу Афганистана и его новому правительству".

Представители движения "Талибан" неоднократно призывали сотрудников афганских загранпредставительств продолжать работу в обычном режиме, хотя целый ряд дипмиссий Афганистана уже заявил, что не признает власти талибов. 
Источник: tass.ru
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