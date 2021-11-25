во время встречи в Вашингтоне





Она выступит в рамках сессии «Укрепление демократии и противодействие авторитаризму».





Вместе с ней на саммите ждут глав 110 государств, большинство из которых пользуются демократической формой правления.





Не позвали на мероприятие Россию, Китай, Турцию, Казахстан, Северную Корею и Венесуэлу.