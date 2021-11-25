+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Байден пригласил Тихановскую принять участие в Саммите за демократию

Светлана Тихановская получила от президента США Джо Байдена приглашение принять участие в декабрьском Саммите за демократию

во время встречи в Вашингтоне

Она выступит в рамках сессии «Укрепление демократии и противодействие авторитаризму».

Вместе с ней на саммите ждут глав 110 государств, большинство из которых пользуются демократической формой правления. 

Не позвали на мероприятие Россию, Китай, Турцию, Казахстан, Северную Корею и Венесуэлу.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]