Байден пригласил Тихановскую принять участие в Саммите за демократию
Светлана Тихановская получила от президента США Джо Байдена приглашение принять участие в декабрьском Саммите за демократию
во время встречи в Вашингтоне
Она выступит в рамках сессии «Укрепление демократии и противодействие авторитаризму».
Вместе с ней на саммите ждут глав 110 государств, большинство из которых пользуются демократической формой правления.
Не позвали на мероприятие Россию, Китай, Турцию, Казахстан, Северную Корею и Венесуэлу.
13:56 25/11/2021
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