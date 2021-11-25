"К сожалению, сегодня со стороны Евросоюза никаких мер не предпринимается. По нашей информации, сегодня должен был быть эвакуационный рейс из Ирака для возвращения этих беженцев, которые пожелали вернуться домой. Рейс по каким-то причинам сегодня не состоялся. Порядка 200 мигрантов находятся в аэропорту в ожидании этого рейса", - цитирует Вольфовича агентство БелТА.





Белорусские авиавласти согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Минска иракских граждан из числа мигрантов, пытавшихся попасть в ЕС через Беларусь.





Мигранты начали накануне вечером прибывать в аэропорт Минска, но компания отменила рейс по пока неизвестным причинам.





Первый спецрейс для возвращения иракских беженцев организовали неделю назад, 18 ноября. Тогда прилетел Boeing 747, и в итоге зарегистрировался 431 пассажир (не считая маленьких детей на руках).





Представитель посольства Ирака в Москве, при содействии которого организовали эвакуацию, заявил тогда, что рейсы будут организовывать по мере появления заявок от желающих вернуться на родину.



