Совбез Беларуси не знает, почему не прибыл эвакуационный рейс из Ирака
Около 200 беженцев находятся в Национальном аэропорту Минск, чтобы вылететь в Ирак, но эвакуационный рейс по неизвестным причинам отменили, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
"К сожалению, сегодня со стороны Евросоюза никаких мер не предпринимается. По нашей информации, сегодня должен был быть эвакуационный рейс из Ирака для возвращения этих беженцев, которые пожелали вернуться домой. Рейс по каким-то причинам сегодня не состоялся. Порядка 200 мигрантов находятся в аэропорту в ожидании этого рейса", - цитирует Вольфовича агентство БелТА.
Белорусские авиавласти согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Минска иракских граждан из числа мигрантов, пытавшихся попасть в ЕС через Беларусь.
Мигранты начали накануне вечером прибывать в аэропорт Минска, но компания отменила рейс по пока неизвестным причинам.
Первый спецрейс для возвращения иракских беженцев организовали неделю назад, 18 ноября. Тогда прилетел Boeing 747, и в итоге зарегистрировался 431 пассажир (не считая маленьких детей на руках).
Представитель посольства Ирака в Москве, при содействии которого организовали эвакуацию, заявил тогда, что рейсы будут организовывать по мере появления заявок от желающих вернуться на родину.
12:57 25/11/2021
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