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"Он перевезен в загородную резиденцию "Ланы", где будет проходить курс домашнего лечения, сообщило Чешское ТВ.





По словам одного из лечащих врачей президента, хирурга Павла Пафко, Земан страдает хроническим заболеванием, у него цирроз печени и в желудок в настоящее время введен зонд для кормления.











