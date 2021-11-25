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Президента Чехии выписали из госпиталя, но он серьезно болен

Президент Чехии Милош Земан выписан в четверг из Центрального военного госпиталя в Праге, в котором находился на лечении с 10 октября.

Фото АР

"Он перевезен в загородную резиденцию "Ланы", где будет проходить курс домашнего лечения, сообщило Чешское ТВ.

По словам одного из лечащих врачей президента, хирурга Павла Пафко, Земан страдает хроническим заболеванием, у него цирроз печени и в желудок в настоящее время введен зонд для кормления.
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