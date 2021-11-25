



«Я полагаю, что сегодня можно констатировать, что работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.





Он подчеркнул, что рабочая группа попыталась сформулировать то, что не получилось у Конституционной комиссии. Однако процесс на этом не окончен.





«Сегодняшнее мероприятие — очередное в разработке изменений, и я бы просил вас внимательнейшим образом подойти к тому проекту, который есть сегодня», — сказал он на заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке Конституции.





По его словам, вскоре после сегодняшнего заседания проект Основного закона вынесут на общественное обсуждение.





«В самое ближайшее время подготовленный проект Основного закона будет вынесен на всенародное обсуждение. На этом этапе каждый гражданин сможет стать участником конституционного процесса», — заявил он.





После обсуждения будут произведены технические доработки и лишь потом его вынесут на референдум.





На заседании Лукашенко признал, что придание ВНС конституционного статуса необходимо, чтобы, по его словам, подстраховаться от изменения курса развития страны новым президентом:





«Так мы защитим основы государственности. Сохраним и закрепим преемственность своего исторического опыта. Но давайте будем откровенны, и я публично об этом сегодня скажу: все будет зависеть от того, какой президент придет на смену этому президенту.





Поэтому мы подстраховываемся Всебелорусским народным собранием. Вы видите, что легче и спокойнее вокруг нас не стало».





Перед этим он привел ряд аргументов в пользу закрепления статуса ВНС в Конституции. Он отметил, что наделение собрания полномочиями направлено на укрепление "народовластия". По его мнению, ВНС соответствует "вековому национальному укладу жизни белорусов".





«Наделение его стратегически важными для стабильности страны полномочиями. Как я не раз говорил, ВНС — это наше вече. Считаю, что данный институт народовластия соответствует вековому национальному укладу жизни белорусов», — сказал Лукашенко.





Напомним, первое собрание было созвано в 1996 году в период противостояния президента и Верховного совета, которое закончилось утверждением поправок в Конституцию, предоставивших Лукашенко огромные полномочия.





Он также в очередной раз заявил, что не делает новую Конституцию под себя, а ВНС просто просится в нее.





«Оно просто просится в Конституцию. здесь дело не в личностях. Особо подчеркиваю: никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно. Никакую Конституцию Лукашенко под себя не делает».





Он считает, что Беларусь, находясь между Западом и Востоком, не сможет жить спокойно, так как через нее проходит главная дорога. И в очередной раз назвал страну "клочком земли"





«Господь нас поселил на этом клочке земли, и никуда не денешься, надо обеспечить нормальную жизнь на этом клочке земли для этого десятка миллионов человек и пары миллионов гостей, которые сюда каждый год приезжают. Поэтому очень много будет зависеть от личностей, в том числе и первого лица государства, не преувеличивая нашу и мою роль в истории.





Мы останемся в истории. Худо-бедно, мы создали свое независимое суверенное государство, которое просуществовало уже больше четверти века. Для детей нужно оставить нормальную управляемую страну и государство. Убедить людей надо, что сегодня не личное главное, а главное — в целом для нашего общества сохранить нашу государственность», — цитирует Лукашенко reform.by



