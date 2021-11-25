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Лукашенко заявил о новом плане оппозиции по дестабилизации страны

Александр Лукашенко заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, власти республики о нем знают и обнародуют.

Как сообщило на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня", на совместном заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции в четверг президент заявил, что беглые приготовили новый план дестабилизации страны.

"Они (оппозиция – ред.) уже выработали план. Я направил его в администрацию президента, чтобы он был там проработан и распространен, чтобы вы все видели, чего они хотят. Ну это посмешище полное. Это план беглых для того, чтобы получить финансирование. Иначе не скажешь", - приводит издание слова Лукашенко.

Он заявил, что план "просто смешной". "Я, уже виды видавший человек, читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги? Тем не менее, вы сами увидите этот план. Я к чему этого говорю. Они уже готовятся сломать конституцию и, если их план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси. История ничему не учит", - подчеркнул глава государства.

Пока непонятно, о чем идет речь. Если о планах части оппозиции по референдуму - портить бюллетени -- то он критикуется очень многими даже в оппозиционной среде. 

Кроме того, пока преждевременно говорить  о каких-то планах, поскольку проект новой Конституции видел только узкий круг лиц. Кроме того, никто не ответил на вопрос, когда она вступит в действие, когда будут назначены новые президентские выборы и так далее, и тому подобное. 
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