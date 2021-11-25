+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Избран новый глава Интерпола

Ахмед Нассер Аль-Раиси четыре года будет руководить Интерполом

Генеральный инспектор МИД ОАЭ Ахмед Нассер Аль-Раиси избран новым президентом Интерпола. Об этом сообщила организация в Twitter в четверг, 25 ноября.

"Ахмед Нассер Аль-Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов избран на четырехлетний срок президента", – говорится в сообщении.

Новое руководство Интерпола было избрано в Стамбуле, где проходит 89-я Генеральная ассамблея этой международной организации. 

Генассамблея собирается ежегодно. Она принимает основные решения по общей политике организации, необходимым ресурсам для международного сотрудничества, а также определяет рабочие методы, финансирование и программу деятельности.

До сих пор Интерпол возглавлял Ким Чон Ян из Южной Кореи. Он занимал этот пост с 2018 года. Тогда в Пекине арестовали президента Интерпола, китайца Мэна Хунвея. Его власти КНР обвинили в коррупции. В итоге Мэн Хунвэй был приговорен к 13,5 годам тюрьмы и штрафу на 2 млн юаней.
Источник: korrespondent.net
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]