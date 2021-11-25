Избран новый глава Интерпола

Генеральный инспектор МИД ОАЭ Ахмед Нассер Аль-Раиси избран новым президентом Интерпола. Об этом сообщила организация в Twitter в четверг, 25 ноября.





"Ахмед Нассер Аль-Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов избран на четырехлетний срок президента", – говорится в сообщении.





Новое руководство Интерпола было избрано в Стамбуле, где проходит 89-я Генеральная ассамблея этой международной организации.





Генассамблея собирается ежегодно. Она принимает основные решения по общей политике организации, необходимым ресурсам для международного сотрудничества, а также определяет рабочие методы, финансирование и программу деятельности.





До сих пор Интерпол возглавлял Ким Чон Ян из Южной Кореи. Он занимал этот пост с 2018 года. Тогда в Пекине арестовали президента Интерпола, китайца Мэна Хунвея. Его власти КНР обвинили в коррупции. В итоге Мэн Хунвэй был приговорен к 13,5 годам тюрьмы и штрафу на 2 млн юаней.