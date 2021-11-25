Около 700 курдских мигрантов, находящихся у польско-беларуской границы, зарегистрировались для добровольного возвращения в Курдистан, пишет Kurdistan24.





«700 мигрантов зарегистрировали свои имена для добровольного возвращения в Курдистан», — сказал пресс-секретарь Регионального правительства Курдистана Джутияр Адиль во время пресс-конференции, проходившей 24 ноября.





Адиль отметил, что РПК продолжает сотрудничать с Багдадом, европейскими странами и различными организациями, чтобы разрешить возникший кризис на границе.





Как добавляет издание, вечером в 18 ноября около 400 человек, преимущественно курдов, прибыли в столицу Курдистана Эрбиль из Беларуси.





Утром госсекретарь Совбеза Александр Вольфович рассказал госагентству «Белта», что около 200 беженцев ожидают в Национальном аэропорту вылета в Ирак.





«По нашей информации, сегодня должен был быть эвакуационный рейс из Ирака для возвращения этих беженцев, которые пожелали вернуться домой. Рейс по каким-то причинам сегодня не состоялся. Порядка 200 мигрантов находятся в аэропорту в ожидании этого рейса», — объяснил он.





С 8 ноября в окрестностях погранперехода «Брузги-Кузница» на беларуско-польской границе тысячи мигрантов живут в обустроенном при помощи беларуских властей лагере.