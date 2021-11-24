CIT: к границе с Украиной свозят военную технику "в настораживающем количестве"
Аналитики из Conflict Intelligence Team нашли в социальных сетях новые фото и видео, свидетельствующие о передвижении российских войск и военной техники в регионы, граничащие с Украиной.
В частности, экспертам удалось вычислить переброску новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставрополья в сторону Крыма.
Аналитики отметили, что технику свозят к границе Украины «в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей».
По мнению CIT, переброска войск происходит сравнительно медленно — однако если такие темпы сохранятся до января, общая численность группировки войск у границы значительно превысит показатели апреля, когда Россия также стягивала войска.
"Так или иначе, мы согласны с оценками разведок, что готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута как минимум не ранее начала следующего года". CONFLICT INTELLIGENCE TEAM
Западные СМИ и политики говорят о наращивании российских войск на границе с Украиной последние несколько недель. The New York Times писала, что американская разведка предупреждала своих союзников в Европе о возможности вторжения России на украинскую территорию.
Россия категорически отрицает подозрения в подготовке к военной операции, а также подчеркивает, что передвижение техники и войск по территории РФ является исключительно внутренним делом.
Источник: meduza.io
10:21 25/11/2021
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