В частности, экспертам удалось вычислить переброску новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставрополья в сторону Крыма.





Аналитики отметили, что технику свозят к границе Украины «в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей».





По мнению CIT, переброска войск происходит сравнительно медленно — однако если такие темпы сохранятся до января, общая численность группировки войск у границы значительно превысит показатели апреля, когда Россия также стягивала войска.





"Так или иначе, мы согласны с оценками разведок, что готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута как минимум не ранее начала следующего года". CONFLICT INTELLIGENCE TEAM





Западные СМИ и политики говорят о наращивании российских войск на границе с Украиной последние несколько недель. The New York Times писала, что американская разведка предупреждала своих союзников в Европе о возможности вторжения России на украинскую территорию.





Россия категорически отрицает подозрения в подготовке к военной операции, а также подчеркивает, что передвижение техники и войск по территории РФ является исключительно внутренним делом.