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CIT: к границе с Украиной свозят военную технику "в настораживающем количестве"

Аналитики из Conflict Intelligence Team нашли в социальных сетях новые фото и видео, свидетельствующие о передвижении российских войск и военной техники в регионы, граничащие с Украиной.

В частности, экспертам удалось вычислить переброску новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставрополья в сторону Крыма. 

Аналитики отметили, что технику свозят к границе Украины «в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей».

По мнению CIT, переброска войск происходит сравнительно медленно — однако если такие темпы сохранятся до января, общая численность группировки войск у границы значительно превысит показатели апреля, когда Россия также стягивала войска. 

"Так или иначе, мы согласны с оценками разведок, что готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута как минимум не ранее начала следующего года". CONFLICT INTELLIGENCE TEAM

Западные СМИ и политики говорят о наращивании российских войск на границе с Украиной последние несколько недель. The New York Times писала, что американская разведка предупреждала своих союзников в Европе о возможности вторжения России на украинскую территорию.

Россия категорически отрицает подозрения в подготовке к военной операции, а также подчеркивает, что передвижение техники и войск по территории РФ является исключительно внутренним делом.
Источник: meduza.io
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