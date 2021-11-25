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Новое правительство Германии обозначило свою позицию по Беларуси: «Мы поддерживаем стремление белорусов к новым выборам»

Кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц объявил, что три партии — социал-демократы, которых он представляет, «зеленые» и либералы — согласовали коалиционное соглашение, которое будет определять политику правительства в ближайшей перспективе.



В течение следующих десяти дней в каждой из партий должны проголосовать за документ. Ранее его полный текст на 177 страницах опубликовал портал Spiegel online. Упоминается в тексте Беларусь:

«Мы поддерживаем людей Беларуси и поддерживаем их стремление к новым выборам.

Демократия, свобода и верховенство закона требуют безусловного освобождения всех политических заключенных. Российское вмешательство в пользу Лукашенко неприемлемо.

Демократическую оппозицию в Беларуси мы поддержим дальнейшими предложениями. Если Лукашенко не решит изменить курс, мы будем стремиться к расширению существующих санкций ЕС, чтобы затруднить режиму доступ к финансированию», — говорится в коалиционном соглашении нового правительства.
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