Собеседники Reuters считают, что Россия очерчивает "красные линии" относительно Украины. Фото: ЕРА





В материале, опубликованном 24 ноября, говорится, что агентство опросило более десятка источников.





Они считают правдоподобным сценарий, что президент РФ Владимир Путин "использует реальную угрозу применения военной силы, чтобы показать, что Россия серьезно настроена защищать свои "красные линии" по Украине".





Путин умеет обострять и ослаблять кризисы, отмечают собеседники агентства, пишет Гордон, приводя в пример ситуацию с наращиванием российских войск у границы Украины и в оккупированном Крыму. Таким образом "Путин заставляет противников России гадать о его намерениях и напоминает Западу, что Россия – это сила, с которой нужно считаться", считают они.





В случае вторжения Путин может окончательно разорвать отношения с Западом, пишет агентство.





Старший научный сотрудник по вопросам гибридной войны Международного института стратегических исследований Самир Пури назвал сложившуюся ситуацию "игрой в поддавки" между Путиным и НАТО. И в Альянсе, и в Кремле будут просчитывать, к чему могут привести эскалационные шаги, отметил он. По мнению Пури, в случае, если НАТО разместит на территории Украины свои войска, РФ воспримет это как "невероятную эскалацию".





Он считает маловероятным риск того, что Украина "станет полем боя", но подчеркнул, что это "действительно тот вопрос, вокруг которого Россия и НАТО в настоящий момент ведут борьбу в Украине".



