Смотрите, как отреагировали депутаты Европарламента на выступление Тихановской
24 ноября Светлана Тихановская выступила в Европарламенте. Ее речь продлилась 30 минут.
Фото и видео: twitter.com/AFET Committee Press
Белорусский политик говорила о том, что Евросоюз должен быть более жестким по отношению к белорусским официальным властям. Также Тихановская напомнила о том, что, пока Европа сомневается, в белорусских тюрьмах сидят сотни осужденных после выборов 2020 года.
Речь шла и о том, пишет Blizko.by, что «глубокая обеспокоенность» европейских чиновников никак не влияет положение дел в Беларуси. Тихановская упрекнула Евросоюз в том, что его бюрократические процессы идут слишком медленно.
На выступление Тихановской европейские депутаты отреагировали овацией, которая длилась около минуты.
Источник: Арсений Семенов
09:33 25/11/2021
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