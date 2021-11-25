Фото и видео: twitter.com/AFET Committee Press









Белорусский политик говорила о том, что Евросоюз должен быть более жестким по отношению к белорусским официальным властям. Также Тихановская напомнила о том, что, пока Европа сомневается, в белорусских тюрьмах сидят сотни осужденных после выборов 2020 года.

Речь шла и о том, пишет Blizko.by, что «глубокая обеспокоенность» европейских чиновников никак не влияет положение дел в Беларуси. Тихановская упрекнула Евросоюз в том, что его бюрократические процессы идут слишком медленно.

На выступление Тихановской европейские депутаты отреагировали овацией, которая длилась около минуты.