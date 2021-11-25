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Польша не хочет вводить новые санкции против Беларуси

Польский премьер заявил, что нужно найти решение, чтобы предотвратить эскалацию ситуации на границе.

© REUTERS / Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski


Польша не хочет введения новых санкций в отношении Беларуси, заявил журналистам в среду премьер республики Матеуш Моравецкий после завершения встречи со своим словенским коллегой Янезом Яншей.

"Конфликт никогда не является хорошим решением. Мы не хотим конфликта. Мы хотим жить в мире. Мы хотим искать решения, хотим предотвратить эскалацию", – сказал политик.

По словам Моравецкого, пишет Sputnik, Польша может обострить ситуацию – закрыть очередные пункты пропуска, прекратить торговлю – но не желает этого делать.

"Мы не хотим довести до деэскалации", – добавил польский премьер.

При этом Моравецкий сообщил, что предыдущие шаги, предпринятые Польшей, например в отношении авиакомпаний, дали свой положительный результат – новые нелегальные мигранты перестали прибывать на границы ЕС со стороны Беларуси.

В последние недели на границе Беларуси и Польши скопились несколько тысяч мигрантов – они надеются попасть в страны Евросоюза, в частности в Германию. Польские власти усилили охрану своих рубежей, в том числе с использованием сил полиции и армии, а также пресекают попытки мигрантов проникнуть на территорию республики. В Польше неоднократно обвиняли Минск создании искусственного миграционного кризиса на границе. В Минске данные обвинения отвергают, заявляя, что соседняя страна насильно выдворяет беженцев в Беларусь и нагнетает ситуацию.
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