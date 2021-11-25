Публицист, один из наиболее авторитетных российских журналистов-международников Константин Эггерт прокомментировал «Филину» миграционный кризис на белорусско-польской границе и объяснил, какой интерес у президента России Владимира Путина.





Для Эггерта стало приятным сюрпризом то, что Европейский союз выразил солидарность с Польшей, Литвой, Латвией и поддержал их перед лицом того, что можно называть гибридной войной. Он считает, что эта солидарность должна начать проявляться в практических делах, чего мы пока почти не видим.

По его мнению, одна из главных особенностей ЕС заключается в том, что решения в союзе принимаются консенсусом. Поэтому зачастую выбирается некий общий знаменатель, который далеко не всегда является эффективным набором средств для воздействия на Минск и Москву.





«Ясно одно: и Лукашенко, и Путин будут поднимать ставки до тех пор, пока не столкнутся с абсолютно неприемлемой для себя ситуацией. С этой точки зрения, звонки Ангелы Меркель в Москву, даже если она их сделала после консультаций с руководством Литвы и Польши — ошибка. В Москве и Минске это воспринято как проявление слабости. И мы это видим по последовавшим событиям на границе», — уверен публицист.





По словам эксперта, в миграционном кризисе у Путина есть свои интересы. Он продолжает всем напоминать, что без него ни один большой вопрос европейской политики решен быть не может. Особенно, если он сам этот вопрос на повестку дня поставил, пусть и вместе с Лукашенко.





«Миграционный кризис – это проверка на прочность одного из самых уязвимых участков общей границы НАТО. То, что мы видели – это отработка полувоенного сценария, который в любой момент может обернуться стрельбой. Путин и Лукашенко это прекрасно понимают. Значит, они хотят протестировать ситуацию по максимуму», — считает журналист-расследователь.





Он предполагает, что все это увязывается с украинской темой. Одновременное наращивание российской армейской группировки на границах Украины, указы Путина об оказании гуманитарной помощи так называемым Донецкой и Луганской республикам — это проверка НАТО и Евросоюза на способность реагировать сразу на несколько вызовов.





«Другое дело, что, как и всегда, политика Путина — как конфорка. Он может жар на максимум выкрутить, может, наоборот, затушить совсем. Для Путина это форма защиты собственного режима. Он считает необходимым защищаться от вызовов извне, потому что видит в них одновременно внутренние вызовы. Россия поддерживается в состоянии осажденной крепости, потому что так проще мобилизовывать общество», — отмечает Эггерт.





По его мнению, Путину проще бороться с недовольными, потому что на войне все должны подчиняться коменданту крепости, а не разглагольствовать, хорошие ли он отдает приказы. И, наконец, это способствует созданию милитаризированной великодержавной ново-старой идентичности, которую Путин хочет оставить в наследство после себя будущим поколениям российских граждан.





«Нынешний кризис может закончиться, но будут новые. Путин сделает свои выводы и будет искать другие возможности играть на нервах Евросоюза и НАТО, с Лукашенко или без», — уверен эксперт.











