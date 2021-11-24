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Александр Алесин: Риски военного конфликта возросли

На решение НАТО о прекращении сотрудничества Беларусь будет демонстративно наращивать военно-боевую деятельность.

Александр Алесин: Риски военного конфликта возросли
НАТО приостановило практическое сотрудничество с Республикой Беларусь.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич назвал решение Североатлантического альянса «недружественным шагом» и пригрозил «дальнейшим повышением обороноспособности Республики Беларусь».

Что означает приостановка сотрудничества? Как официальный Минск может ответить и к чему это может привести? На вопросы Снплюс отвечает военный обозреватель Александр Алесин.

– НАТО не просто военная, а военно-политическая организация, в которой есть не только органы военного планирования, но и военно-политические, например, Совет министров. Представитель Минобороны Беларуси при НАТО имел фактически дипломатический ранг (Беларусь присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира» в 1995 году, с 1998 года в Брюсселе действует Постоянное представительство Республики Беларусь при НАТО, в состав которого входят два представителя нашего Министерства обороны).

Можно констатировать, что механизм сотрудничества не работал. Беларусь не задействована в мероприятиях программы «Партнерство ради мира». Каждый год составлялись планы на участие в учениях, НАТО помогало в подготовке миротворческой роты. Были контакты, обмен информацией, но чем дальше, тем больше сотрудничество приобретало формальный характер. Однако при всех сложностях стороны предупреждали друг друга о намерениях, развеивали опасения и настороженности. То есть, даже при отсутствии реальной, действенной начинки коммуникации существовали.

Напомню: все наши северные и северо-западные соседи – страны НАТО, они проводили не только военные учения, но и реализовывали программы развития собственных Вооруженных сил.

Точно так же, только на более высоком уровне, строились отношения между НАТО и Россией. Недавно РФ прекратила контакты на дипломатическом уровне, о чем заявил Лавров. Сначала НАТО выслало 8 российских военных и дипломатов, а Россия в ответ аналогично прекратила сотрудничество с Североамериканским альянсом по традиционным каналам.

Таким образом, обострение началось не сейчас, и не с Беларуси. Как я полагаю, причиной стали события в Украине, военная деятельность НАТО на Черном море, движение контингентов альянса на территории сопредельных стран. И вот следом точно так поступили с Беларусью – якобы в знак протеста против миграционного кризиса, против гибридной операции, которая ведется против стран-членов НАТО. Польша обратилась к НАТО за помощью по разрешению кризиса и, на мой взгляд, получила такого рода поддержку. Это еще один шаг информационной гибридной войны.

– К каким последствиям может привести разрыв отношений?
Резко увеличивается опасность недопонимания действий друг друга. Может произойти нечто, что соседи могут истолковать как враждебный шаг и повлечет неадекватную реакцию. Вплоть до того, что возникнет опасность вооруженного конфликта, локальной войны. Существующие фобии порождают ложные представления о намерениях друг друга, и тогда исторические обиды, недопонимание могут обернуться реальным военным конфликтом. Вот в чем потенциальная опасность происходящего.

Обострение не в интересах ни одной стороны. Беларусь будет демонстративно наращивать военно-боевую деятельность: проводить учения, передвигать войска, участятся выходы в поле.

– Одним словом, военные риски резко возрастают?
Да, это так. Инициатором стал блок НАТО, хотя сейчас, когда отношения очень острые, необходимы именно интенсивные коммуникации. Думаю, НАТО руководствовалось следующей логикой: Лукашенко не является признанным лидером, все назначенные им генералы тоже незаконны, поэтому, мол, в Беларуси говорить не с кем. Такая позиция чревата возникновением кризисных ситуаций в центре Европы, и даже, повторюсь, вооруженного конфликта, который может принять масштаб не только пограничного инцидента, но даже локальной войны.
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