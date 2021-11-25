Брестскому политзаключенному Юрию Костюку заменили «химию» тюрьмой в Гродно
Политзаключенный Юрий Костюк был приговорен к году «химии» за сорванный в Бресте с гостиницы государственный флаг. Наказание он отбывал в Гродно.
23 ноября прошел суд по замене наказания на более строгое, сообщают правозащитники.
Как рассказал сам Юрий, пишет Nashaniva.com, у него было несколько нарушений. Одно из них — это отклонение от маршрута (поехал автобусом с работы, а не пошел пешком). Еще четыре нарушения за то, что спал в неположенное время в выходные дни. За последний такой проступок его направляли на пять суток в ШИЗО.
Связь с Юрием после суда исчезла, это может значить, что его направили в гродненскую тюрьму.
Поддержите Юрия по новому адресу:
Тюрьма №1, 230023,г. Гродно, ул. Ул. Кирова, 1
07:31 25/11/2021
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