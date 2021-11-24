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Савиных: миграционный кризис в Беларуси надолго

По мнению депутата, Евросоюз не сможет принять мигрантов, застрявших на белорусско-польской границе.

Савиных: миграционный кризис в Беларуси надолго
фото: REUTERS
 Миграционный кризис в Беларуси надолго, и республике нужно готовиться к серьезным сложностям, заявил Sputnik глава парламентской комиссии по международным делам Андрей Савиных.

"В масштабах общего потока миграции, в том числе нелегальной, которая проникает в Европейский союз, те 5–7 тысяч человек, оказавшиеся в Беларуси, – это капля в море. По оценкам экспертов, в ЕС ежегодно попадает 1–2 миллиона человек. И понятно, что Европа испытывает большие трудности в приеме этих людей", – отметил он.

По мнению парламентария, Евросоюз вряд ли сможет предложить какой-то "гуманистический" и честный подход к мигрантам.
"Для них это сложно, потому что в определенной степени будет признанием неправильности той внешней политики, которую они проводят в последние десятилетия – по разорению стран Ближнего Востока и Северной Африки", – сказал Савиных.


Кризис на границе

В последние недели на границе Беларуси и ЕС скопились несколько тысяч мигрантов – они надеются попасть в страны Евросоюза, в частности в Германию.
Сопредельные с Беларусью страны – Польша, Литва и Латвия – начали принимать меры по недопущению беженцев и возводить временные заграждения на рубежах.
Польша пока не собирается открывать пункт пропуска "Кузница">>>
Польские власти усилили охрану своих границ, в том числе с использованием сил полиции и армии, а также пресекают попытки мигрантов проникнуть на территорию республики. В Польше неоднократно обвиняли Минск создании искусственного миграционного кризиса на границе. В Минске данные обвинения отвергают, заявляя, что соседняя страна насильно выдворяет беженцев в Беларусь и нагнетает ситуацию.

Сложившаяся ситуация уже не единожды обсуждалась на разных уровнях, в том числе на высшем - президентами Беларуси Александром Лукашенко, России Владимиром Путиным, и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель и представителями руководства Европейского союза.
Международные организации



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