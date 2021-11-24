— Очень важно, чтобы белорусская проблема стояла в европейской повестке дня, чтобы она не сужалась только до проблемы миграционного кризиса, потому что в последние недели только на нем был фокус, — отметил политолог в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Основным итогом конференции является то, что европейские политики еще раз подчеркнули, что они свою позицию по Беларуси менять не собираются.





Они по-прежнему настаивают на соблюдении демократических прав и свобод, считают необходимым проведение новых выборов, готовы предоставить помощь на случай переходного периода, выступают за внутриполитический диалог.





Казакевич согласен с позицией европейских политиков, которые для разрешения ситуации в Беларуси готовы поддерживать контакты как с оппозицией, так и с официальными властями.





— Полностью избежать контактов между европейскими странами и официальными структурами Беларуси невозможно, потому что есть много текущих вопросов, которые нужно решать. В конце-концов, в Минске остаются дипломаты. Есть миграционный кризис, понятно, что нужно обсуждать напрямую те же технические вопросы. Такие контакты неизбежны. Но они не влияют на принципиальную позицию европейских политиков, — подчеркнул политолог.





В то же время он считает, что взаимодействие белорусских властей с международными организациями по вопросу компенсации расходов на мигрантов, не обязательно ждет успех.





— Белорусские власти считают, что именно международные организации должны компенсировать им эти расходы. И структуры, занимающиеся беженцами, вероятно, рассматривают этот вопрос.





Но, думаю, что они будут принимать во внимание причины, каким образом появился этот кризис, был ли он стихийным или специально спровоцированным белорусскими властями.





Если будут установлены факты, что белорусские власти имеют отношение к организации потоков беженцев и еще пытались на этом заработать, то о какой компенсации может идти речь? — рассуждает политолог.







