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Путин и глава Евросовета желают Беларуси и ЕС скорейшего разрешения миграционного кризиса

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обстоятельно рассмотрен ряд актуальных международных проблем сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"При обсуждении ситуации на границах Беларуси со странами ЕС - с обеих сторон акцентирована важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в ходе разговора "подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах президента Беларуси Александра Лукашенко с и.о. федерального канцлера Германии Ангелой Меркель". В данном контексте Путин, как сообщили в Кремле, "отметил контрпродуктивность намерений европейских государств ввести очередные антибелорусские санкции.

"Обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации", - говорится в сообщении. Его цитирует Интерфакс-Запад
 
Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается уже более двух недель в связи с попытками нескольких тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки проникнуть на территорию ЕС. Западные страны обвиняют Минск в использовании мигрантов как инструмент "гибридной агрессии" и призывают РФ убедить Беларусь остановить поток нелегалов в Европу.
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