Как и прежние фигуранты «хороводного» дела, эти люди обвиняются в «грубом нарушении общественного порядка» (ч.1 ст.342 УК РБ).

В этот раз на скамью подсудимых попали 12 человек: Александр Бодовец, Марина Вшивкова, Борис Галанин, Владимир Горбовец, Игорь Грабинский, Кирилл Дорощук, Анастасия Жуковец, Дмитрий Копылов, Михаил Любчук, Ольга Федоренко, Павел Хомичук и Екатерина Шпак. Об этом сообщают брестские правозащитники.





Как и прежние фигуранты «хороводного» дела, эти люди обвиняются в «грубом нарушении общественного порядка» (ч.1 ст.342 УК РБ). По мнению следствия и прокуроров, преступное деяние случилось 13 сентября 2020 года, когда в Бресте люди под музыку из колонок водили хоровод на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова, пока их не разогнал водомет. Атмосферу той акции протеста фигуранты «хороводного» дела на суде ранее описывали как «атмосферу праздника».





Напомним, «хороводное дело» — одно из самых масштабных расследований, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. По этому уголовному делу уже осуждено 102 человека. Им назначено в общей сложности 82,5 года «химии», 71 год «домашней химии», 12 лет и 2 месяца колонии.





По данным следствия, блокирование перекрестка нарушило движение транспорта. Общий простой троллейбусов на участке составил 29 часов, автобусов — около 5 часов. Движение маршруток остановилось на 5 минут. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный — в 40 рублей 37 копеек. Кроме того, на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC.





В последний раз «хороводников» судили 15 ноября. На скамье подсудимых оказались фигуранты из девятой и десятой групп обвиняемых по самому масштабному уголовному делу о протестах в Бресте. Всего – 15 человек. Среди них оказались четыре семейные пары: Павлючики, Якимовичи, Гачинские и Гончаровы. Дело обвиняемого Руслана Гачинского выделили в отдельное производство из-за его болезни.







