



Как пояснили директор Института социологии НАН Беларуси кандидат социологических наук, доцент Николай Мысливец и кандидат социологических наук, доцент БГЭУ Ирина Лашук, среди вопросов, на которые предлагают ответить респондентам (а их 24), — оценка социально-экономического положения опрашиваемого и динамика этого положения за последнее время, вопросы, связанные с взаимоотношениями с соседними государствами, вопросы по проекту Конституции и предстоящему референдуму.





По словам Н. Мысливца, исследование проводится методом Face‑to‑face (лицом к лицу), а также посредством городской телефонной сети. Опрос проводится на анонимной основе и займет, по оценкам специалистов, несколько недель.



