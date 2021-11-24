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Для чего в Беларуси проходит масштабное социсследование? Какие вопросы задают

В Беларуси проходит масштабное социологическое исследование, в ходе которого планируется опросить 10 тыс. человек, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на «СБ. Беларусь сегодня».


Как пояснили директор Института социологии НАН Беларуси кандидат социологических наук, доцент Николай Мысливец и кандидат социологических наук, доцент БГЭУ Ирина Лашук, среди вопросов, на которые предлагают ответить респондентам (а их 24), — оценка социально-экономического положения опрашиваемого и динамика этого положения за последнее время, вопросы, связанные с взаимоотношениями с соседними государствами, вопросы по проекту Конституции и предстоящему референдуму.

По словам Н. Мысливца, исследование проводится методом Face‑to‑face (лицом к лицу), а также посредством городской телефонной сети. Опрос проводится на анонимной основе и займет, по оценкам специалистов, несколько недель.
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