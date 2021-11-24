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Турецкая оппозиция намерена добиться от Эрдогана проведения досрочных выборов

Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу сравнил ситуацию с экономике страны с пожаром в доме, причиной которого стала "неверная политика властей".

Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу намерен добиться от президента Реджепа Таийпа Эрдогана решения о досрочных президентских и парламентских выборах на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Об этом он заявил в среду во время выступления в парламенте, пишет ТАСС.

Политик подчеркнул, что он готов "сделать все", чтобы заставить Эрдогана пойти на выборы. "Требование досрочных выборов - это требование всей нации", - приводит слова Кылычдароглу телеканал NTV. Кылычдароглу сравнил ситуацию с экономике страны с пожаром в доме, причиной которого стала "неверная политика властей".

Он напомнил, что ранее выступил с инициативой созвать совет по экономическим и социальным вопросам, чтобы выслушать мнения и принять верные решения относительно исправления ситуации в финансовой сфере. Однако это предложение осталось без ответа со стороны Эрдогана, как указал Кылычдароглу.

Призывы к досрочным выборам президента и парламента прозвучали со стороны оппозиции на прошлой неделе, когда турецкая лира начала резко падать по отношению к доллару и другим мировым валютам. Противники действующих властей считают, что нынешнее руководство страны не может справиться с экономическими проблемами. Эрдоган, однако, полностью исключил возможность досрочного голосования, заявив, что выборы пройдут в 2023 году, как это и планировалось. Он также указал, что, как и прежде, его Партия справедливости и развития снова одержит победу.

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за доллар давали порядка 7,3 лиры. Торги вторника начинались с курса 11,38 лиры за доллар, а утром в среду национальная валюта Турции упала до 13,15 за доллар. При этом на пике волатильности во вторник лира достигала падения до уровня 13,5 за доллар. На фоне этого темпы инфляции в годовом выражении могут составить не менее 19-20%.
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