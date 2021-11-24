Премия Front Line Defenders вручается правозащитникам в опасности. Организация награждает правозащитников, работающих с проблемами расовой справедливости, жилищных прав, прав меньшинств, защиты окружающей среды и земли, самоопределения и прав людей с инвалидностью.





21 января в организации "Офис по правам людей с инвалидностью" прошел обыск. Финансовая милиция провела его в связи с "возможным неправомерным завладением деньгами, полученными в виде благотворительных взносов и международной помощи для оказания правовой помощи гражданам Беларуси с инвалидностью". 3 февраля Дроздовский и Граблевский были арестованы, правозащитники признали их политзаключенными. Через полгода, 31 июля, мужчин освободили под личное поручительство, пишет Еврорадио.







