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Белорусские правозащитники получили международную премию

Руководитель Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский и юрист этой организации Олег Граблевский стали лауреатами премии Front Line Defenders 2021, сообщают правозащитники.

Белорусские правозащитники получили международную премию
Сергей Дроздовский и Олег Граблевский / t.me/viasna96​
Премия Front Line Defenders вручается правозащитникам в опасности. Организация награждает правозащитников, работающих с проблемами расовой справедливости, жилищных прав, прав меньшинств, защиты окружающей среды и земли, самоопределения и прав людей с инвалидностью.

21 января в организации "Офис по правам людей с инвалидностью" прошел обыск. Финансовая милиция провела его в связи с "возможным неправомерным завладением деньгами, полученными в виде благотворительных взносов и международной помощи для оказания правовой помощи гражданам Беларуси с инвалидностью". 3 февраля Дроздовский и Граблевский были арестованы, правозащитники признали их политзаключенными. Через полгода, 31 июля, мужчин освободили под личное поручительство, пишет Еврорадио.
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