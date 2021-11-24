+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Что сказал об Александре Лукашенко журналист BBC, взявший у политика интервью

Нашумевшее интервью белорусского политика журналисту ВВС продолжают обсуждать.


Стив Розенберг, которому удалось пообщаться с Александром Лукашенко, в интервью «Эху Москвы» рассказал о том, что бросилось ему в глаза во время общения с Лукашенко.
 
Так, Розенбергу показалось, что Лукашенко очень уверенный, даже самоуверенный в себе и эмоциональный человек. Также журналист отметил, как белорусский политик постоянно переходил с «вы» на «ты» и обратно. По признанию Розенберга, он так и не понял, это признак неуважения к нему или наоборот. 
 
«Это человек, который называет черное – белым, а белое – черным», – считает Розенберг.

Журналист сказал, что во время интервью с Лукашенко чувствовал, как политик пытался сбить его с толку. А еще Розенберг отметил, что Лукашенко разнервничался, когда начались вопросы про Путина и отношения с Россией.
 
«Когда все закончилось, он сказал: «Не обижайтесь, вы сами затеяли все это». Мне показалось, он посчитал, что интервью прошло для него хорошо», – сказал Розенберг.
 
blizko.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]