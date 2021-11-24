



Стив Розенберг, которому удалось пообщаться с Александром Лукашенко, в интервью «Эху Москвы» рассказал о том, что бросилось ему в глаза во время общения с Лукашенко.

Так, Розенбергу показалось, что Лукашенко очень уверенный, даже самоуверенный в себе и эмоциональный человек. Также журналист отметил, как белорусский политик постоянно переходил с «вы» на «ты» и обратно. По признанию Розенберга, он так и не понял, это признак неуважения к нему или наоборот.

«Это человек, который называет черное – белым, а белое – черным», – считает Розенберг.





Журналист сказал, что во время интервью с Лукашенко чувствовал, как политик пытался сбить его с толку. А еще Розенберг отметил, что Лукашенко разнервничался, когда начались вопросы про Путина и отношения с Россией.

«Когда все закончилось, он сказал: «Не обижайтесь, вы сами затеяли все это». Мне показалось, он посчитал, что интервью прошло для него хорошо», – сказал Розенберг.