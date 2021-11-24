Украина начала укреплять границу с Беларусью. Там началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Государственная пограничная служба проводит ее совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами, передает МВД.





Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко сообщил, что на украинско-белорусской границе сохраняется угроза проникновения нелегальных мигрантов.





"Для дальнейшего реагирования на возможное усложнение ситуации вместе с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась", – отметил он.





Увеличенные пограничные наряды с одновременным наращиванием сил и средств будут контролировать режим на границе.





Для охраны границы используются беспилотные авиационные комплексы и технические средства наблюдения.





Предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы", – говорится в сообщении.