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Human Rights Watch обвинила Беларусь и Польшу в нарушении прав мигрантов

Беларусь срежиссировала сложившуюся ситуацию, однако Польша тоже несет свою долю ответственности, заявили правозащитники.

Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Беларусь и Польшу в нарушении прав мигрантов. Соответствующий доклад под названием "Умри здесь или вали в Польшу" опубликовала HRW в среду, 24 ноября, сообщает korrespondent.net

"Беларусь срежиссировала эту ситуацию без учета правочеловеческих последствий, но и Польша несет свою долю ответственности за чрезвычайно тяжелое положение людей в пограничных районах. 

Пограничники несколько дней или недель подряд гоняют людей туда-сюда в условиях осенних холодов, при этом гуманитарная помощь, необходимость которой ощущается предельно остро, блокируется с обеих сторон", - сказала Лидия Гал, старшая исследовательница HRW в Европе и Центральной Азии.

При этом отношение Беларуси к людям в приграничной зоне правозащитники характеризуют как "бесчеловечное и унизительное", а в некоторых ситуациях речь идет даже о пытках, нарушающих международно-правовые обязательства страны.

В то же время действия польских пограничников, выгоняющих мигрантов обратно на белорусскую сторону, нарушают право на убежище, признаваемое законодательством ЕС, в том числе хартией об основных правах.

Согласно последним данным, не менее 13 человек скончались в результате пребывания в таких условиях.

Наконец, HRW призвала власти Беларуси и Польши не допустить новых смертей и обеспечить регулярный гуманитарный доступ к людям в пограничной полосе.

Тем временем накануне группа "агрессивно настроенных мигрантов" - более 100 человек - при попытке штурма границы Польши бросала камни в польских силовиков, сообщили польские пограничники. 

Ранее в Польшу пытались прорваться около 150 мигрантов. Всего за воскресенье было зафиксировано 346 попыток незаконного пересечения польской границы со стороны Беларуси.
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